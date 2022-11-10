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Российские врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного
Фото: gov.spb.ru

Врачи в броневых жилетах достали из груди раненого в ходе спецоперации военного неразорвавшийся боеприпас. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уникальную операцию под Белгородом провели военные хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ имени П. В. Мандрыка.

Пациент поступил в медучреждение с проникающим ранением груди. Во время исследования удалось установить, что боеприпас пробил мужчине ребра и легкие и застрял в области позвоночника.

По словам самого раненого, он не понял, что с ним произошло. В процессе боя он ощутил удар, но не потерял сознание. В настоящее время военный проходит лечение и реабилитацию в Москве, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что российский военнослужащий, который дважды отбросил упавшие в окоп украинские гранаты, смог выжить. Об этом рассказали его сослуживцы. По их словам, инцидент произошел еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области, а на видео попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. В результате атаки коптера мужчина все же получил ранения.

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