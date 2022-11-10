Воробьев: Снизилось количество обращений от подмосковных жителей по вопросам мобилизации

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Подмосковные жители стали реже обращаться с вопросами по частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в первые дни службы принимали по пятьдесят тысяч сообщений и звонков каждую неделю, а сейчас — около пяти тысяч.

— Обращения радикально упали, но они еще остались. В основном они касались выплат, но мы их сейчас все завершаем, не должно быть переживаний, — пояснил Воробьев.

Он подчеркнул, что до конца недели все семьи мобилизованных получат региональную выплату в 200 000 рублей, передает «360».

По его словам, пока мужчины выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации, власти должны оказывать их родственникам максимальную поддержку.

9 ноября Андрей Воробьев встретился с семьей 58-летнего Игоря Башкина, недавно вернувшегося домой из мест боевых действий. Губернатор вручил ему заслуженную награду — медаль «За отвагу», присвоенную Указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что представители малого и среднего бизнеса получат поддержку в условиях частичной мобилизации в Московской области.