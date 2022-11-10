Камилу Валиеву заметили на свидании с автором хита «Венера-Юпитер» Ваней Дмитриенко

Фото: vk/olympic_russia

Российская фигуристка-одиночница Камила Валиева была замечена на свидании с певцом Ваней Дмитриенко, известным по хиту «Венера-Юпитер». Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

Как стало известно СМИ, молодые люди прогуливались по улице, держась за руки, передает Пятый канал.

До этого Дмитриенко не раз видели на соревнованиях, в которых участвовала Валиева. Там он появлялся в качестве зрителя.

Также молодой человек был замечен на дне рождения спортсменки. В социальных сетях фигуристки и певца не раз появлялись совместные фотографии, однако подозревать их в отношениях поклонники начали недавно.

5 ноября олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева заняла первое место после короткой программы на третьем этапе Гран-при России, проходящем в Казани. В командных соревнованиях фигуристов Валиева получила за выступление 83,3 балла, тем самым опередив ближайшую соперницу на целых семь очков. В рамках своего номера спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп.