«Семейная конституция»: психолог Шахов дал советы, как сохранить брак

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Парам до свадьбы стоит сразу проговаривать или даже записывать основные моменты и правила совместного проживания. Это станет залогом гармонии и счастья в отношениях. Такой совет дал психолог Александр Шахов.

Он отметил, что часто люди не проговаривают эти моменты, что приводит к конфликтам и спорам.

— На одной территории сталкиваются два абсолютно разных человека со своими привычками, установками и опытом. И если они заранее не договорились о правилах семейной жизни, споры и конфликты попросту неизбежны, — пояснил он в комментарии РИАМО.

По словам психолога, стоит создать своего рода «семейную конституцию». Важно, чтобы правилам следовали оба супруга. Перед свадьбой стоит обсудить финансовые вопросы, семейные ценности, вопросы воспитания детей, социальные контакты.

Ранее психолог Марианна Абравитова отметила, что брак можно сохранить, даже если появились конфликты и споры, если у людей есть в фундаменте взаимная любовь и желание быть вместе, передает ФАН.

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются «звоночками», сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.