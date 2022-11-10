Астролог назвала знаки зодиака, для которых 2023 год станет одним из худших в жизни

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Астролог Анна Гусева перечислила пять знаков зодиака, для представителей которых 2023 год принесет в жизнь черную полосу с множеством трудностей и неприятностей.

Так, для Львов наиболее тяжелой окажется первая половина года. Облегчение наступит только в апреле. Представителям этого знака следует аккуратнее относиться к деньгам и отказаться от необдуманных трат. Во второй половине года возможно знакомство с человеком, который станет больше, чем просто друг.

Стрельцам в новом году нужно будет преодолеть множество трудностей и приспосабливаться к новым обстоятельствам на работе и в личной жизни. Наиболее тяжелым месяцем окажется апрель. В этот период эти люди ощутят сильный упадок сил. Открытый во второй половине года бизнес окажется удачным.

Каким станет 2023 год для Раков, зависит от их умения преодолевать препятствия. Их здоровье потребует большего внимания. Им следует не пренебрегать отдыхом и высыпаться. Больше всего трудностей представителей этого знака ждет в вопросах финансов. Им ни в коем случае не нужно идти на поводу у других, а слушать только свою интуицию.

Девам придется преодолевать препятствия на работе и в бизнесе. Также у них могут произойти перемены и в личной жизни. Для многих предстоит проверка на верность. Им придется доказать партнеру свои чувства. Представителям этого знака важно избегать стрессов, чтобы сохранить здоровье.

Череда неприятных событий ждет в новом году Козерогов. В решении сыплющихся как из рога изобилия проблем самое важное для них — не спешить. Необдуманное решение может сыграть с представителями этого знака злую шутку и привести к еще большим неприятностям. Не исключены разочарования в личной жизни, пишет rsute.ru.

До этого астролог Елена Нолари рассказала, для каких знаков зодиака 2023 год станет особенно удачным.