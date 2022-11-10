Стала известна дата похорон Стремоусова

Фото: Stremousov_Kirill / Telegram

Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего накануне в ДТП, состоятся в пятницу, 11 ноября, в Симферополе. Об этом сообщил его соратник.

— Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе, — сообщил собеседник РИА Новости.

О гибели Стремоусова стало известно 9 ноября. Позднее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил факт трагедии и выразил соболезнования.

Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Стремоусов был удостоен награды за проявленные им при исполнении служебного долга мужество и отвагу.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Донецкой области УССР. После окончания Западноукраинского национального университета он стал заниматься бизнесом — был владельцем компании по производству кормов для рыб.

Стремоусов основал политическую организацию «За президента», поддерживая действующего на тот момент украинского лидера Виктора Януковича. После начала специальной военной операции России он стал заместителем военно-гражданской администрации Херсонской области.