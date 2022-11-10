Министр обороны Италии Крозетто заявил о прекращении Римом поставок оружия Украине

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Италия не готовит новых поставок вооружения украинской армии. Об этом в четверг, 10 ноября, в интервью газете Il Messaggero сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

— Мы не готовим шестой пакет (межведомственный декрет с перечнем оружия для Киева — прим. «ВМ») и не говорим о поставках ракет Украине. Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством, — сказал глава военного ведомства.

Итальянский министр обороны напомнил, что военная помощь Украине осуществляется в рамках резолюции, которая была одобрена подавляющим большинством голосов в парламенте. Так, вплоть до 31 декабря страны Европы могут принимать решения о военных поставках, однако Крозетто не исключил, что «на политическом уровне может быть принято решение о другом подходе к вопросу», сообщает РИА Новости.

Во вторник, 8 ноября, официальный представитель Пентагона Патрик Райден заявил, что две установки противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS доставлены на территорию Украины. По его словам, украинские военные прошли обучение по использованию вышеуказанных систем в одной из европейских стран.

Накануне израильский министр обороны Бени Ганц рассказал, что Израиль не может поставлять Украине системы ПВО, так как опустошит собственные запасы. До этого Ганц заявил министру обороны Украины Алексею Резникову, что страна не будет поставлять вооружение для ВСУ.