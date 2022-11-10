Синоптик рассказал, когда в Санкт-Петербурге будет постоянный снежный покров

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в интервью рассказал, когда в северной столице появится устойчивый снежный покров. Как отметил Колесов, по долгосрочному прогнозу его формирование ожидается в третьей декаде ноября.

В ближайшие дни в городе похолодает, но сильных осадков не ожидается. Для формирования устойчивого снежного покрова нужны постоянные минусовые значения температуры воздуха и наличие циклона. При небольших плюсовых температурах снег будет таять, передает издание «Невские новости».

В городе формирование снежного покрова идет медленно, добавил синоптик.

Ранее Глава регионального центра «ЖКХ контроль» Алла Бредец сообщила, что в Петербурге наблюдается нехватка дворников. Поэтому в зимний период могут возникнуть проблемы с уборкой дворов, передает Nation news.

Недавно синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в столице. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло.