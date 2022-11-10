Эрдоган назвал отвод российских войск за Днепр положительным решением

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил решение Москвы отвести свои войска в Херсонской области за Днепр, назвав его положительным. Об этом глава турецкого государства заявил в четверг, 10 ноября, в Анкаре.

— Решение России — положительное решение, — отметил он.

Эрдоган добавил, что обсудит ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным лично, если тот будет участвовать в G20. В противном случае, по словам турецкого президента, главы государств продолжат телефонные переговоры, передает ТАСС.

9 ноября командующий группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат.

Это решение Шойгу и Суровикина поддержал также глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что Суровикину пришлось сделать «сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат».