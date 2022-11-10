МВД Белоруссии отнесло восклицание «Жыве Беларусь» с поднятием руки к нацистской символике

Фото: shutterstock

МВД Белоруссии отнесло восклицание «Жыве Беларусь», сопровождаемое поднятием правой руки, а также ответ на него «Жыве» к нацистской символике. Соответствующее постановление было опубликовано на национальном правовом портале страны в четверг, 10 ноября.

В документе поясняется, что «коллаборационистское приветствие» являлось символом 13-го Белорусского полицейского батальона СД и 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС наравне с нацистским. При этом в МВД не уточнили, отнесено ли к числу нацистских приветствие «Жыве Беларусь» без поднятия руки.

До этого в Белоруссии увидели отголоски нацизма в западных санкциях. Так, постоянный представитель страны при ООН Валентин Рыбаков в мае заявил, что односторонние санкции западных стран являются отголосками экстремистской идеологии.

По словам дипломата, антибелорусские рестрикции преподносились так, как будто они могут принести свободу народу восточноевропейской страны, «что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают». Он напомнил, что схожие заявления мир слышал и ранее, однако вместо слова «санкции» использовалось слово «труд».