Психотерапевт Кашкаров рассказал, как восстановить краткосрочную память после коронавируса

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Как вернуть краткосрочную память после коронавируса, рассказал психотерапевт Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров.

Он отметил, что у многих людей, переболевших коронавирусом, возникают проблемы именно с этим видом памяти.

Чтобы улучшить память, необходимо восполнять дефицит витамина D. Это можно сделать при помощи БАДов, а также прогулок на свежем воздухе в солнечные дни. Кроме того, необходима физическая активность.

Для тренировки памяти нужно больше читать, посещать новые места.

— Для тренировки памяти, в том числе краткосрочной, необходимо образное ассоциативное мышление. Этому способствуют книги, новые впечатления, связанные с искусством и культурой, путешествия, — отметил Кашкаров в комментарии МИР 24.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5594 случая заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, передает argumenti.ru.

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