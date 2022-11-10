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«Издержки профессии»: Адвокат Бенхин объяснил поступок Киркорова на концерте

Анастасия Колоскова
Общество
«Издержки профессии»: Адвокат Бенхин объяснил поступок Киркорова на концерте
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров на концерте в Казахстане сорвался на охранника, ударив его букетом цветов, из-за того, что у артиста сдали нервы из-за тяжелого рабочего графика. Такое мнение высказал адвокат Александр Бенхин.

— Он очень много работает. У него уже пара срывов была. Но я здесь не вижу состава преступления. Скорее всего, это просто издержки профессии, — отметил правозащитник.

Бенхин отметил, что Киркоров «работает на износ», хотя является уже немолодым человеком, передает PopCornNews.

До этого в Сети распространились кадры, на которых Киркоров спустился в зал, ударил зрителя несколько раз цветами и агрессивно кинул букет на сцену. После этого король российской эстрады продолжил петь.

Позже директор артиста Екатерина Успенская объяснила, что удар получил сотрудник коллектива, который не пускал к Киркорову зрителя.

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с «Вечерней Москвой» прокомментировала недавние курьезы с участием поп-короля российской эстрады. Теледива возмущена поведением коллеги по цеху и призывает Киркорова найти иные методы выплескивать свои эмоции.

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