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Латвийского посла вызвали в МИД РФ из-за демонтажа советских памятников

Полина Долганова
В мире
Латвийского посла вызвали в МИД РФ из-за демонтажа советских памятников
Фото: МИД РФ

Посла Латвии в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в дипломатическом ведомстве.

В МИД уточнили, что послу выразили протест из-за демонтажа советских памятников в Латвии.

— 10 ноября в МИД России был вызван посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш. Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов, — говорится в сообщении.

9 ноября памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны.

В этот же день в Ужгороде Закарпатской области снесли памятник «Украина — освободителям», который входит в список объектов культурного наследия страны.

3 ноября власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили.

послы МИД РФ Латвия
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