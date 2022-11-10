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Синоптик Вильфанд заявил, что теплая погода в Москве в субботу побьет исторический рекорд

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
Синоптик Вильфанд заявил, что теплая погода в Москве в субботу побьет исторический рекорд
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Температура в Москве в субботу, 12 ноября, поднимется до плюс 10–12 градусов, тем самым поставив новый рекорд за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу погода в столице будет «супертеплая» — примерно плюс 6–9 градусов ночью и плюс 7–9 градусов днем.

— А в субботу прогнозируется наиболее теплый день, это будет рекордное значение — температура в Москве поднимется до плюс 10–12 и до плюс 13 градусов по области, что соответствует третьей декаде сентября. Это будет рекордное значение за весь период наблюдений, — сказал Вильфанд.

В воскресенье днем, отметил синоптик, ожидается сильное похолодание: температура опустится до плюс 1–2 градусов, будет дуть ветер с порывами до 20 метров в секунду, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в столице. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло. Как рассказал климатолог Николай Терешонок, аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики. Похожее мнение по этому вопросу высказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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