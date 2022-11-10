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Жена советника офиса Зеленского Арестовича отказалась называть русский «языком оккупантов»

Араз Салехов
В мире
Жена советника офиса Зеленского Арестовича отказалась называть русский «языком оккупантов»
Фото: YouTube/Олицкая

Супруга советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича Анастасия отказалась в интервью с журналисткой Анной Олицкой вести беседу на украинском языке.

— Мне комфортнее говорить на русском, — отметила она.

При этом жена политика добавила, что она не поддерживает распространенное на Украине утверждение: «русский язык — язык оккупантов». По ее словам, русский для нее — родной язык. При этом Арестович добавила, что не осуждает людей, придерживающихся такого мнения, сообщает РИА Новости.

В середине августа министерство образования Украины убрало из школьной программы занятия по русскому языку и литературе. Как уточняется, из списка рекомендуемых к использованию в учебном процессе программ изъяты курсы русской и зарубежной литературы, программы по русскому языку для 5–11-х классов с обучением как на русском, так и на украинском языках, а также интегрированный курс «Русский язык и литература».

Украинский певец Андрей Данилко получит штраф за нарушение местного законодательства. Напомним, что исполнитель спел песню на русском языке во Львове, однако там русский язык с сентября 2018 года является запрещенным.

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