Пассажирам метро раздали 30 тысяч упаковок печенья и шоколада

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Пассажирам столичного метрополитена во время закрытия участка Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» раздали 30 тысяч упаковок печенья и шоколада. Москвичей также угостили примерно четырьмя тысячами литров чая. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В общей сложности горожанам раздали 15 тысяч шоколадок, 15 тысяч упаковок печенья и 3750 литров теплого чая, подытожили в Дептрансе.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии метро открылся досрочно во вторник, 8 ноября.

До этого сообщилось, что участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» — «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября в связи с реконструкцией тоннеля. На время ограничений на участке «Автозаводская» — «Орехово» будут ходить автобусы КМ1 и КМ2 от станции «Царицыно» до «Автозаводской» и от «Орехово» до «Автозаводской» соответственно.