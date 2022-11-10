Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пассажирам метро раздали 30 тысяч упаковок печенья и шоколада

Полина Долганова
Город
Пассажирам метро раздали 30 тысяч упаковок печенья и шоколада
Фото: Pexels

Пассажирам столичного метрополитена во время закрытия участка Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» раздали 30 тысяч упаковок печенья и шоколада. Москвичей также угостили примерно четырьмя тысячами литров чая. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В общей сложности горожанам раздали 15 тысяч шоколадок, 15 тысяч упаковок печенья и 3750 литров теплого чая, подытожили в Дептрансе.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии метро открылся досрочно во вторник, 8 ноября.

До этого сообщилось, что участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» — «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября в связи с реконструкцией тоннеля. На время ограничений на участке «Автозаводская» — «Орехово» будут ходить автобусы КМ1 и КМ2 от станции «Царицыно» до «Автозаводской» и от «Орехово» до «Автозаводской» соответственно.

Пассажиры Шоколад Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте