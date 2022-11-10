Суд разрешил требовать компенсацию за лай соседских собак

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Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщила пресс-служба суда.

— Нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду, обусловленных претерпеванием нравственных страданий и переживаний, является основанием для удовлетворения иска о взыскании компенсации морального вреда, — говорится в судебном решении.

Причиной разбирательства оказалась жалоба жительницы Липецка на соседку, которая держала на участке алабая и дворнягу. Из-за громкого лая соседских животных дети женщины не могли нормально учиться, а сама она испытывала постоянные головные боли, повышенное давление и бессонницу. Из-за причиненного семье ущерба она потребовала компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

Суд первой инстанции не стал удовлетворять требования, ссылаясь на разрешение законодательства содержать собак на земельном участке. При этом кассационный суд признал право на компенсацию вреда от лая. Ее размер определит суд, в который направили дело для пересмотра, передает РИА Новости.

Некоторых внушительно выглядящих собак люди считают потенциально опасными. Однако во многом все зависит от того, как воспитывалось конкретное животное. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.