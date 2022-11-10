Песков: Путин и Шойгу встречаются регулярно

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Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу регулярно проводят встречи. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность их встречи в ближайшее время.

— Они это делают регулярно, — сказал пресс-секретарь президента России.

Последняя встреча Владимира Путина и Сергея Шойгу состоялась 28 октября. В этот день министр обороны доложил президенту о ходе частичной мобилизации. Во время доклада Шойгу заявил, что после обучения в действующие войска были отправлены 82 тысячи граждан.

Кроме того, во время встречи Шойгу заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в стране закончены. По его словам, военные комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по комплектованию войск исключительно за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы на контрактной основе.

Путин в свою очередь поручил внести коррективы в работу всех компонентов армии с учетом опыта проведения спецоперации на Украине. Президент подчеркнул, что коррективы должны совпадать с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.