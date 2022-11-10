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МВД раскрыло подробности ограбления иностранцев в аэропорту Домодедово

Степан Жирнов
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МВД раскрыло подробности ограбления иностранцев в аэропорту Домодедово
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, Домодедово терминал Т1 Карта всех событий

Начальник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО полковник внутренней службы Елена Бабанова раскрыла «Вечерней Москве» подробности ограбления иностранцев в аэропорту Домодедово на четыре миллиона долларов.

По предварительной информации, на пассажиров, прилетевших рейсом из Бишкека в Москву, и встречающих их лиц, напали несколько вооруженных человек в масках. Угрожая автоматическим оружием, злоумышленники забрали рюкзак и чемодан с денежными средствами у прилетевших. После этого грабители заставили сесть в машину нескольких встречающих и скрылись с места.

— Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними — ранее похищенных граждан, — рассказывает Бабанова.

Похитителей ищут.

Еще одно ограбление произошло в Подмосковье. Молодой человек похитил у обменщика валюты 23 тысячи долларов.

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