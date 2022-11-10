МВД раскрыло подробности ограбления иностранцев в аэропорту Домодедово

Начальник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО полковник внутренней службы Елена Бабанова раскрыла «Вечерней Москве» подробности ограбления иностранцев в аэропорту Домодедово на четыре миллиона долларов.
По предварительной информации, на пассажиров, прилетевших рейсом из Бишкека в Москву, и встречающих их лиц, напали несколько вооруженных человек в масках. Угрожая автоматическим оружием, злоумышленники забрали рюкзак и чемодан с денежными средствами у прилетевших. После этого грабители заставили сесть в машину нескольких встречающих и скрылись с места.
— Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними — ранее похищенных граждан, — рассказывает Бабанова.
Похитителей ищут.
Еще одно ограбление произошло в Подмосковье. Молодой человек похитил у обменщика валюты 23 тысячи долларов.