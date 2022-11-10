Российские ученые выявили быстрый способ распознать рак на ранней стадии

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Ученые из НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и компании Knomx Contract Research выяснили, что бактерии кишечной микробиоты повышают риск рака толстого кишечника. Результаты исследования опубликовали в научном журнале MDPI.

Чтобы оценить состав микробиома у пациентов с предраковыми образованиями: полипами и зубчатыми аденомами специалисты провели исследования и выяснили, что микробы показывают опасность полипа и вероятность его перерождения в опухоль.

— Статистический анализ состава микробиома показал, что основной фактор, определяющий риск озлокачествления предраковых поражений, — количество поражений — был положительно связан с обилием сульфатредуцирующих бактерий, — говорится в материале.

До этого врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о трех симптомах рака, которые проявляются по утрам. По словам специалиста, усталость при раке является результатом истощения запасов питательных веществ в организме. Усталость может быть более выраженной при раке крови, так как это заболевание возникает в костном мозге.