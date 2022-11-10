Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские ученые выявили быстрый способ распознать рак на ранней стадии

Лейла Алиева
Общество
Российские ученые выявили быстрый способ распознать рак на ранней стадии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ученые из НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и компании Knomx Contract Research выяснили, что бактерии кишечной микробиоты повышают риск рака толстого кишечника. Результаты исследования опубликовали в научном журнале MDPI.

Чтобы оценить состав микробиома у пациентов с предраковыми образованиями: полипами и зубчатыми аденомами специалисты провели исследования и выяснили, что микробы показывают опасность полипа и вероятность его перерождения в опухоль.

— Статистический анализ состава микробиома показал, что основной фактор, определяющий риск озлокачествления предраковых поражений, — количество поражений — был положительно связан с обилием сульфатредуцирующих бактерий, — говорится в материале.

До этого врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о трех симптомах рака, которые проявляются по утрам. По словам специалиста, усталость при раке является результатом истощения запасов питательных веществ в организме. Усталость может быть более выраженной при раке крови, так как это заболевание возникает в костном мозге.

Здоровье Онкология Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте