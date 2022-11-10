Именем Стремоусова могут назвать одну из улиц Симферополя

Фото: Stremousov_Kirill / Telegram

В честь трагически погибшего в ДТП заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова могут назвать одну из симферопольских улиц. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

— Думаю, что мы память его увековечим. Одна из улиц Симферополя будет названа именем Стремоусова. Планы такие есть, мы стараемся увековечить память тех, кто погиб, защищая наше Отечество, — проводит слова сенатора ТАСС.

О гибели Стремоусова стало известно 9 ноября. Позднее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил факт трагедии и выразил соболезнования.

Позже стало известно, что похороны Стремоусова состоятся в пятницу, 11 ноября, в Симферополе.

Президент России Владимир Путин наградил погибшего политика орденом Мужества посмертно. Стремоусов был удостоен награды за проявленные им при исполнении служебного долга мужество и отвагу.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Донецкой области УССР. После окончания Западноукраинского национального университета он стал заниматься бизнесом — был владельцем компании по производству кормов для рыб.

Стремоусов основал политическую организацию «За президента», поддерживая действующего на тот момент украинского лидера Виктора Януковича. После начала специальной военной операции России он стал заместителем военно-гражданской администрации Херсонской области.