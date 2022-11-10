Джейсон Момоа забрал домой поросенка, сыгравшего с ним в «Стране сна»

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Американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа принял участие в съемках фильма «Страна сна». По окончании рабочего дня он забрал к себе домой свинью, сыгравшую с ним в картине.

— Я не могу работать с животными. Я хочу забрать их домой, — объяснил актер свое решение.

В картине Момоа сыграл роль джинна. По сюжету, его герой помогает девочке путешествовать по снам. У главное героини есть игрушечный поросенок, который позже превращается в настоящего.

Питомец актера получил кличку Лау-Лау или Манапуа. Имя было выбрано в честь популярных гавайских блюд с добавлением свинины.

По словам актера, на премьеру фильма он намерен прийти именно с новым другом. Ради этого он планирует покрасить копыта свиньи в розовый и надеть на него цилиндр, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что канадская актриса Кэрри-Энн Мосс исполнит одну из ролей в будущем сериале режиссера Лесли Хэдланд «Аколит». Картина станет приквелом первого эпизода космической оперы «Звездные войны». Кого именно сыграет 55-летняя знаменитость неизвестно.