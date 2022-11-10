«Нам сейчас тяжело»: Сальдо прокомментировал отвод войск на левый берег Днепра

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Несмотря на нынешнее положение в Херсонской области, регион и его жители останутся в составе России. Такое заявление сделал в четверг, 9 ноября, временноисполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

— Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации, — отметил он.

По мнению Сальдо, справедливость все равно будет восстановлена, хотя сейчас и приходится принимать непростые решения. Врио главы Херсонской области добавил, что Россия борется за правое дело, передает РИА Новости.

Накануне командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат. По словам Суровикина, войска займут подготовленные оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра в ближайшее время.