Несколько взрывов прогремели в Мелитополе

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В нескольких районах Мелитополя прогремели взрывы. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— В Мелитополе громко. В городе было слышно несколько взрывов. Природа взрывов уточняется, — написал он в своем Telegram-канале.

Подробности о ситуации в городе Рогов пообещал сообщить позднее.

В минувший четверг, 3 ноября, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что российским спецслужбам удалось предотвратить теракт на Запорожской АЭС. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС с помощью западного оружия, что может привести к глобальной катастрофе.

5 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую область. Сирена звучала в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

4 ноября воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Также тревога была объявлена на подконтрольной Украине части Запорожской области.