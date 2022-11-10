Российские певцы привезли гуманитарную помощь в Луганск

Фото: Пресс-служба РМГ

Звезды «Русского Радио» ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север привезли в Луганск гуманитарную помощь для жителей и военных.

9 ноября музыканты посетили перинатальный центр Луганска, куда привезли закупленные на собственные средства стерилизаторы для бутылочек, молокоотсосы, детское питание, наборы одежды для выписки, теплые конверты, подгузники, пеленки и влажные салфетки, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе «Русской медиагруппы». В Республиканскую клиническую больницу звезды привезли бронежилеты для медиков, которые помогают пострадавшим в зоне боевых действий.

Артисты также вручили подарки представителям МВД ЛНР, в том числе непромерзаемые зимние сапоги.

Кроме того, ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север приняли участие в концерте Григория Лепса, который прошел в Луганске накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.