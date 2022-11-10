США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий

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США разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе американского Минфина.

— Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации, — передает сообщение РИА Новости.

Недавно посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Соединенные Штаты экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинских граждан, стремясь «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. По его мнению, США продолжают с «маниакальным упорством» придерживаться тактики войны на истощение и изматывание украинцев, россиян и европейцев, а также рядовых американцев

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел в отношении России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».