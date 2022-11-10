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Кадеты МПКУ имени Шолохова произнесут клятву в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Кадеты МПКУ имени Шолохова произнесут клятву в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 11 ноября состоится торжественная церемония клятвы кадетов Московского президентского кадетского училища имени Шолохова. Об этом сообщили в пресс-службе музея в четверг, 10 ноября.

— 11 ноября в Музее Победы состоится торжественная церемония клятвы кадетов МПКУ имени М. А. Шолохова. Ребята, поступившие в этом учебном году в пятый и другие классы Московского президентского кадетского училища, дадут торжественное обещание быть верными Отечеству и кадетскому братству, — говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в Зале Памяти и Скорби. Участники церемонии возложат цветы к монументу «Скорбь» и почтут память погибших солдат минутой молчания. После этого кадеты зачитают слова присяги в Зале Славы. Завершится мероприятие памятным фотографированием на парадной лестнице музея.

Накануне сообщалось, что церемония принятия торжественного обещания курсантами и клятвы кадетов московского колледжа полиции прошла в Музее Победы. Мероприятие стало первым осознанным шагом молодых людей во взрослую профессиональную жизнь.

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