Взрывы в Мелитополе оказались тренировкой российской армии

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Взрывы в Мелитополе связаны с плановой тренировкой Вооруженных сил России. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Причиной взрывов, которые слышали и слышат жители Мелитополя и пригорода, является плановая тренировка подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии. Раздаются звуки выстрелов и взрывов.

Рогов призвал всех жителей города сохранять спокойствие.

До этого сообщалось, что в нескольких районах Мелитополя прогремели взрывы. Однако тогда еще не было известно об их причине.

В минувший четверг, 3 ноября, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что российским спецслужбам удалось предотвратить теракт на Запорожской АЭС. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС с помощью западного оружия, что может привести к глобальной катастрофе.

5 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую область.