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Во время своего неофициального визита в Киев советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан мог договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о создании видимости намерений украинского руководства к дипломатическому урегулированию конфликта с Российской Федерацией. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает, — отметил Макгрегор.

Кроме того, полковник предположил, что украинский лидер намеренно озвучил ряд условий, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования конфликта.

До этого Владимир Зеленский назвал перечень условий для продолжения мирных переговоров с Россией. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации.

Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.