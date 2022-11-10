Рогозин сообщил об успешном испытании «умного прицела» для минометов

Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал об успешном испытании «умного прицела» для минометов технической группой учебного центра «Царские волки» совместно с военнослужащими первого армейского корпуса Донецкой народной республики. Об этом Рогозин сообщил в своем микроблоге в четверг, 10 ноября.

— Сейчас мы только что завершили полевые испытания нового «умного прицела» для миномета. Работали на 120-м миномете, провели контрольные выстрелы — попадания точные. В армии это ждут, — заявил Рогозин в своем Telegram-канале.

Он также рассказал о планах провести в ближайшее время испытания и других комплексов, разработанных в учебном центре. Кроме того, Рогозин опубликовал фотографию, где у него на груди виден шеврон Союза добровольцев Донбасса.

До этого стало известно, что Дмитрий Рогозин взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной Космос.

В конце октября Рогозин прибыл на передовую в Запорожской области. Он также заявил, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась».