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В Белом доме заявили, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе переговоров с Москвой

Александр Афонин
В мире
В Белом доме заявили, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе переговоров с Москвой
Фото: whitehouse

Американское правительство не оказывает влияния на Киев по вопросу проведения переговоров с Москвой, а только консультирует и поддерживает. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг, 10 ноября.

— Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо. То, что мы делаем — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку, — сказал он.

По словам Салливана, на данный момент он не может оценить вероятность продолжения диалога между Украиной и Россией, передает РИА Новости.

6 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Как утверждает издание, чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в последнее время он перестал слушать своих заокеанских покровителей.

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