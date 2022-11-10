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Вучич признал, что ошибся в прогнозах по обороне Херсона

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вучич признал, что ошибся в прогнозах по обороне Херсона
Фото: Presidency of Serbia / Dimitrije Goll

Президент Сербии Александр Вучич признал, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона. Об этом он заявил в четверг, 10 ноября.

— Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся, — отметил он.

Сербский лидер добавил, что отвод российских войск на левый берег Днепра показывает необходимость заботиться его стране о своем будущем и отстаивать военный нейтралитет, передает телеканал TV Pink.

До этого Вучич высказал мнение, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Сербский лидер считает, что обе стороны будут использовать тысячи танков и летательных аппаратов, также будет задействована артиллерия в этой битве.

Командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована.

В тот же день Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат.

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