Музей Победы расскажет об операции по извлечению мины из тела бойца в 1942 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы подготовил онлайн-ролик, который расскажет об уникальной операции по извлечению неразорвавшейся мины из тела красноармейца, проведенной в 1942 году. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 10 ноября.

— Таких операций в годы Великой Отечественной войны было проведено около 10. И лишь одна из них прошла успешно. Ее провел фронтовой врач Аркадий Раздьяконов, — сказал специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Подробности операции 1942 года были рассказаны во всех газетах Юго-Западного фронта. Одна из них хранится в музее — боевой листок «За Родину». Кроме того, гости учреждения могут ознакомиться с подлинной историей болезни красноармейца Василия Волкова, у которого и был извлечен снаряд. Посмотреть ролик можно на сайте Музея Победы.

Накануне сообщалось, что новая выставка «Рубежи памяти» открылась в Музее Победы. В ней представлены около 100 подлинных раритетов из школьных музеев Москвы и Рязани. Среди экспонатов можно увидеть подлинные фотографии, документы, личные вещи фронтовиков и партизан