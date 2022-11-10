Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией. В интервью CNN в четверг, 10 ноября, он заявил о готовности говорить с РФ, «но с другой Россией, с той, которая готова к миру».

Украинский лидер сказал, что «не исключает мирных переговоров» с Москвой.

— Я не закрывал дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру, — заявил он.

Вместе с этим Зеленский потребовал «вернуть все: землю, права, свободу и деньги», сообщает RT.

Американское правительство не оказывает влияния на Киев по вопросу проведения переговоров с Москвой, а только консультирует и поддерживает. Об этом 10 ноября сообщил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, на данный момент он не может оценить вероятность продолжения диалога между Украиной и Россией.

6 ноября издание The Washington Post сообщила, что администрация президента США в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Как утверждает издание, чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.