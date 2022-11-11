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Народный календарь. Что сулит радость 14 ноября

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Что сулит радость 14 ноября
Фото: shutterstock

14 ноября верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Восточные славяне в этот день провожали осень и встречали зиму.

Если в ночь на Осенние Кузьминки, 14 ноября, в доме замяукает кошка, то произойдет радостное событие. В этот день нужно молиться святым бессребреникам о здоровье всех членов семьи и о мире в доме. А те, кто держит кур, должны отведать мясо домашней птицы.

Приметы погоды

Если день теплый, то и зима не будет лютой.

Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год — неурожайным.

Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.

Если на дорогах грязь, то до середины зимы продержится теплая погода.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что сулит радость 14 ноября

Именины отмечают: Елизавета, Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Сергей, Федор, Юлиания, Яков.

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