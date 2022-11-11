Народный календарь. Что сулит радость 14 ноября

14 ноября верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Восточные славяне в этот день провожали осень и встречали зиму.
Если в ночь на Осенние Кузьминки, 14 ноября, в доме замяукает кошка, то произойдет радостное событие. В этот день нужно молиться святым бессребреникам о здоровье всех членов семьи и о мире в доме. А те, кто держит кур, должны отведать мясо домашней птицы.
Приметы погоды
Если день теплый, то и зима не будет лютой.
Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год — неурожайным.
Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.
Если на дорогах грязь, то до середины зимы продержится теплая погода.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Елизавета, Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Сергей, Федор, Юлиания, Яков.