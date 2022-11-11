Эксперт Щербаков раскрыл, как могут обмануть с электронными чеками на кассе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей. Об этом сообщил доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.

Он напомнил, что законодательство требует от продавца предоставлять клиенту чек на бумажном или электронном носителе. Отправка чеков на телефон или электронную почту более экологична, но быстро проверить покупки, чтобы работник магазина не пробил «лишний» товар, легче по бумажному чеку.

Щербаков рассказал, что к способам обмана покупателя относятся пробивание одного товара за два, дешевого по цене дорогого, отличие цены на кассе и ценниках.

Он порекомендовал проверять чек, не отходя от кассы, неважно на каком носителе. Если потребуются доказательства, то можно просмотреть фиксирующее покупку видео, отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

7 ноября депутат Государственной думы Василий Власов заявил, что в России необходимо ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в торговых объектах, чья площадь составляет 100 квадратных метров и более. Соответствующее предложение парламентарий направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.