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WSJ: Соединенные Штаты закупят у Южной Кореи боеприпасы для поставок на Украину

Юлия Курганова
В мире
WSJ: Соединенные Штаты закупят у Южной Кореи боеприпасы для поставок на Украину
Фото: Unsplash

Южная Корея впервые продаст Соединенным Штатам артиллерийские снаряды, которые те потом поставят на Украину. Об этом сообщило в четверг, 10 ноября, издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что эти поставки станут результатом «секретной сделки» между Америкой и Южной Кореей, сроки заключения которой не называются. Источники утверждают, что Штаты закупят у азиатского союзника около 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, которые впоследствии переправят на Украину. Этого, считают в Вашингтоне, должно хватить на несколько недель интенсивных боевых действий.

В статье говорится, что отправка боеприпасов опосредованным путем — через Соединенные Штаты — позволяет Сеулу не нарушать взятого на себя обязательства не поставлять Украине вооружения. Также эти поставки помогут США избежать расходования вооружений из своих арсеналов, которые «стремительно истощаются».

10 ноября сообщалось, что правительство США выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны Avenger и ракеты Stinger. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Украина Оружие СМИ Южная Корея США
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