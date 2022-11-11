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Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

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В мире
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Фото: shutterstock

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

По данным сервиса, тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. Также сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Украине территориях в Херсонской и Запорожской областях.

Согласно обновленным данным онлайн-карты, сирена прозвучала и в Харьковской области. Позже сервис сообщил о воздушной тревоге в Полтавской и Черкасской областях, сообщает РИА Новости.

7 ноября воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской украинских областях. Воздушная тревога также прозвучала на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

5 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую область. Сирена звучала в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

Президент России Владимир Путин назвал удары по украинской инфраструктуре «отчасти ответом» на атаку ВСУ на Севастополь и Черноморский флот.

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