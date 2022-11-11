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МИД Японии подтвердил гибель гражданина в боевых действиях на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД Японии подтвердил гибель гражданина в боевых действиях на Украине
Фото: shutterstock

Министерство иностранных дел Японии подтвердило гибель соотечественника, который поехал на Украину добровольцем для участия в боевых действиях против России. Об этом сообщило в пятницу, 11 ноября, агентство Kyodo.

Накануне информация о гибели гражданина Японии в возрасте от 20 до 30 лет появилась в социальных сетях. На пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сказал, что посольство страны на Украине проверяет эти данные.

К настоящему времени ни имя погибшего, ни район его гибели не называются. Единственным раскрытым фактом является дата. По утверждению японского ведомства, мужчина погиб 9 ноября.

5 ноября британское издание The Sun сообщило, что в Донбассе ликвидировали 40-летнего австралийского снайпера Тревора Кьелдала, принимавший участие в конфликте на стороне Украины.

По данным газеты, Кьелдал служил в рядах Вооруженных сил Украины снайпером. В июне этого года он получил ранение, но уже в сентябре снова вернулся в зону боевых действий.

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