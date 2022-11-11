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Приметы и советы

Названы три знака зодиака, которые окажутся на грани катастрофы с 11 по 14 ноября

Юлия Курганова
Общество
Названы три знака зодиака, которые окажутся на грани катастрофы с 11 по 14 ноября
Фото: shutterstock

Астрологи напомнили, что полное лунное затмение уже позади. Но впереди в некоторых знаках зодиака пройдет квадратура Солнца и Сатурна. Она, по словам специалистов, не проходит бесследно. С 11 по 14 ноября три знака зодиака в особенности почувствуют пессимизм, депрессию и состояние отчаяния. Но правильные действия и грамотная тактика помогут минимизировать негатив.

Скорпионы с 11 по 14 ноября попадут в собственноручно расставленные сети. По словам астрологов, когда-то Скорпионы хотели вывести кого-то на чистую воду, устроив провокацию. В эти же дни окружающие усомнятся в их искренности и придумают проверку. Желая противостоять окружающим, Скорпионы совсем утратят энергию и к концу ноября рискуют оказаться в больнице. Поэтому им не стоит пытаться пройти проверку окружающих, нужно игнорировать замечания и нелепые просьбы.

Водолеи, по словам астрологов, чаще всего подвержены негативу. А с 11 по 14 ноября им и вовсе покажется, что они совсем не соответствуют планке окружающих. Обстановка накалится до такой степени, что Водолеи могут захотеть бросить все и уйти. Специалисты советуют присмотреться к своему окружению. Возможно, там собака зарыта. Вместе с тем нужно вспомнить о всех своих наградах и успехах. Это поможет отвлечься от самобичевания.

С 11 по 14 ноября Близнецов ожидает опустошение, скука и меланхолия, они погрузятся в прошлое. Ситуация усугубится тогда, когда они наткнутся в соцсетях на успешных одноклассников. Астрологи предупредили, что Близнецы в депрессии побегут скупать книги по личностному росту. Но лучше направить остатки энергии на разработку планов, сообщается на портале «7Дней.ru».

Ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова рассказала «Вечерней Москве», что важно сделать в зеркальную дату 11.11.2022, а от чего лучше отказаться совсем.

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