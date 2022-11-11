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Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 11 ноября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 11 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 11 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой дождь может пройти утром.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс семь–восемь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–семи градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптик Роман Вильфанд заявил, что теплая погода в Москве в субботу побьет исторический рекорд. По его словам, температура в столице 12 ноября поднимется до плюс 10–12 градусов. В пятницу погода в Москве будет «супертеплая» — примерно плюс 6–9 градусов ночью и плюс 7–9 градусов днем.

Недавно синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в столице. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло. Как рассказал климатолог Николай Терешонок, аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики. Похожее мнение по этому вопросу высказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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