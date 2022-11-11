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Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении в ДНР

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Опубликовано видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении в ДНР.

На кадрах, которые оказались в распоряжении РИА Новости, снятых с беспилотника, видно, как штурмовая группа цепью пробирается вдоль обочины автотрассы к позиции Вооруженных сил Украины, к солдатам, которые укрылись в водосточных трубах под дорогой.

Один из украинских военнослужащих пытается имитировать контроль над спуском и отпугнуть штурмующих. Российским солдатам, которые используют стрелковое оружие и гранаты, удалось уничтожить второго украинского бойца. Оставшийся в живых пытается обороняться на два направления, прикрываясь телом погибшего, однако в итоге погибает от ручной гранаты.

Потерь среди российских военных нет.

Видео: Telegram / РИА Новости

11 ноября сообщалось, что подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области.

10 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка освобождена от украинских боевиков на 90 процентов. По его словам, в настоящее время над селом поднят флаг России.

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