Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении в ДНР

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Опубликовано видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении в ДНР.
На кадрах, которые оказались в распоряжении РИА Новости, снятых с беспилотника, видно, как штурмовая группа цепью пробирается вдоль обочины автотрассы к позиции Вооруженных сил Украины, к солдатам, которые укрылись в водосточных трубах под дорогой.
Один из украинских военнослужащих пытается имитировать контроль над спуском и отпугнуть штурмующих. Российским солдатам, которые используют стрелковое оружие и гранаты, удалось уничтожить второго украинского бойца. Оставшийся в живых пытается обороняться на два направления, прикрываясь телом погибшего, однако в итоге погибает от ручной гранаты.
Потерь среди российских военных нет.
11 ноября сообщалось, что подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области.
10 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка освобождена от украинских боевиков на 90 процентов. По его словам, в настоящее время над селом поднят флаг России.