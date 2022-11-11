В Винницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

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Объект критической инфраструктуры повредили в Винницкой области Украины. Об этом сообщил в пятницу, 11 ноября, в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Борзов.

— Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы, — написал он, передает РИА Новости.

11 ноября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской украинских областях.

7 ноября воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской украинских областях. Воздушная тревога также прозвучала на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

5 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую область. Сирена звучала в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары по украинской инфраструктуре «отчасти ответом» на атаку ВСУ на Севастополь и Черноморский флот.