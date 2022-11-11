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Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве похолодает

Илья Ашуров
Лейла Алиева

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Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве похолодает
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Западный ветер принесет в столицу похолодание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Так, в субботу, 12 ноября, температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла, что станет рекордным показателем для этого дня. Однако в этот же день наметится похолодание, которое ознаменуют порывы западного ветра скоростью до 15 метров в секунду. Также столичный регион ждет приближение холодного арктического фронта.

— Уже в воскресенье, 13 ноября, можно ожидать аномальный ход температуры. Днем ожидаются плюс 8–10 градусов и небольшой дождь. Но практически за сутки температура может понизиться на 10 градусов, — отметил Шувалов.

В понедельник, 14 ноября, в город придет холодная ноябрьская погода, а дождь сменится снегом, заключил синоптик.

Также Шувалов рассказал, что следующая неделя в Москве будет довольно холодной. При этом сильных осадков не ожидается.

В осеннее время людям становится сложнее просыпаться с утра. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, почему в это время года процесс пробуждения становится проблематичным и как бороться с утренней сонливостью.

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