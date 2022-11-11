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Московские врачи при помощи ИИ поставили более 7,5 миллиона предварительных диагнозов

Георгий Соланович
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Московские врачи при помощи ИИ поставили более 7,5 миллиона предварительных диагнозов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на основе искусственного интеллекта действует во всех взрослых поликлиниках Москвы, с ее помощью врачи смогли поставить более 7,5 миллиона предварительных диагнозов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 11 ноября.

СППВР ускоряет лечебно-диагностический процесс и делает его более эффективным. По данным пресс-службы столичного комплекса социального развития, благодаря системе на основе ИИ время назначения исследований в ходе приема сократилось в среднем в 10 раз.

— Сначала она (СППВР — прим. «ВМ») в ходе приема анализирует жалобы пациента, а затем на их основе предлагает выбрать один из трех наиболее вероятных диагнозов. Врач может использовать вариант диагноза, предложенный искусственным интеллектом, или поставить собственный. Затем сервис автоматически формирует определенный перечень исследований и дополнительных консультаций, — пояснили в пресс-службе.

Врач может согласиться со списком исследований, расширить его или сократить. СППВР интегрирована в единую медицинскую информационно-аналитическую систему столицы (ЕМИАС), где пациент после формирования электронных направлений может записаться на консультации к специалистам, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала текущего года во втором этапе пилотного проекта по неинвазивному пренатальному тестированию поучаствовали более 8,6 тысячи беременных женщин из групп риска. Проект помогает провести точную и безопасную диагностику генетических нарушений у плода.

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