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Володин назвал американские выборы сюжетом к «Мeртвым душам»

Анастасия Колоскова
Политика
Володин назвал американские выборы сюжетом к «Мeртвым душам»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие выборы в Конгресс США, отметив, что они могли бы стать сюжетом к произведению Николая Гоголя «Мертвые души».

Политик назвал американскую политическую систему мертвой в прямом смысле слова. В качестве примера он привел два факта, когда победу на недавних выборах одерживали уже мертвые кандидаты.

Первый из них имел место в штате Пенсильвания, где 85 процентов голосов набрал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, ушедший из жизни в начале октября.

— Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник, — отметил Володин.

Аналогичный случай произошел в Теннесси. Там 72 процента голосов получила представительница демократов Барбара Купер, которая также скончалась в октябре.

— Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился, — резюмировал спикер Госдумы в Telegram-канале.

9 ноября Володин заявил, что деятели культуры должны думать о благополучии страны, а не оскорблять народ, получая деньги из государственного бюджета. Он призвал отказаться от финансирования действий, которые вредят населению.

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