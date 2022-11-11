Politico: В Вашингтоне испугались злости европейцев из-за антироссийских санкций

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Американские чиновники на фоне ухудшения экономической ситуации в Европе выразили обеспокоенность по поводу поддержки антироссийских санкций со стороны своих союзников, следует из материала издания Politico.

Экономический кризис в ЕС вызвал в регионе серию протестов, что оказало давление на местные правительства и заставило их задуматься о целесообразности поддержки Украины.

— Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций, — отмечается в статье.

По словам американских чиновников, опасения вызвали серию телефонных звонков среди высших должностных лиц США. Обсуждался, в частности, вопрос о том, как заставить европейских лидеров придерживаться санкционной стратегии Вашингтона.

Накануне Центр развития энергетики опубликовал отчет, согласно которому грядущая зима может оказаться самой сложной для Европы со времен Второй мировой войны. По данным аналитиков, для благоприятного исхода событий в ЕС должны совпасть два фактора.