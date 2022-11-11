Ефимов: Город заключил девятый договор с инвестором о предоставлении земли за рубль в год

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Московское руководство предоставило обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт-А» участок по льготной ставке один рубль в год для строительства производственного комплекса по изготовлению пластиковых и деревянных изделий. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы заключили уже девятый договор с инвестором о предоставлении земли по льготной ставке один рубль в год. По его условиям компания «Горизонт-А» возведет на юго-востоке столицы производственный комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что объем инвестиций в проект оценивается в 180 миллионов рублей. Ефимов подчеркнул, что на предприятии появится порядка 230 новых рабочих мест.

Министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что под строительство нового производства отведено 0,32 гектара земли в Сормовском проезде района Выхино-Жулебино. В общей сложности площадь будущего предприятия составит около 4,3 тысячи «квадратов».

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, «Горизонт-А» успешно работает на рынке более 20 лет. Помимо этого, он пояснил, что перемещение производства на территорию столицы позволит повысить объем налоговых поступлений в городской бюджет на 65 миллионов рублей.

До этого Владимир Ефимов рассказал о завершении строительства пяти производственных корпусов первой очереди в индустриальном парке «Руднево». В них будут размещены несколько высокотехнологичных производств.