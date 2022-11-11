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Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы этой зимой

Георгий Соланович
Город
Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы этой зимой
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Грядущей зимой водоемы Москвы будут патрулировать более 20 судов на воздушной подушке, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 11 ноября.

— В зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час, — приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В Москве обеспечением безопасности на водной акватории занимаются 25 станций городской поисково-спасательной службы. Спасатели на воде патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов. Зимой специалисты замеряют толщину льда в акватории Москвы-реки и на внутренних водоемах, под их особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катания на коньках.

До этого сообщалось, что около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в период навигации в этом году. Загрязнения ликвидируются специальными судами-мусоросборщиками. Причем в местах с наименьшей глубиной работают маломерные суда.

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