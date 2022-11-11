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Полиция задержала блогера Максимовскую в Москве за появление в ресторане с ножом

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала блогера Максимовскую в Москве за появление в ресторане с ножом
Фото: t.me/finesssjul

В столице полиция задержала блогера Юлию Максимовскую за появление в заведении общепита с ножом. Об этом стало известно в пятницу, 11 ноября.

По предварительным данным, 18-летняя девушка находилась под воздействием наркотических средств. Она пришла в одно из отделений сети общепита с ножом в руках, сняла это на камеру и выложила в свои социальные сети.

В полицию обратились подписчики блогера. На место происшествия прибыл наряд полиции, от которого девушка попыталась скрыться, но безуспешно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее у другого популярного блогера тоже случились проблемы с законом. Стримера Некоглая задержали в столице из-за нарушения миграционного законодательства. Молодого человека, который является гражданином Молдавии, приговорили к депортации из страны.

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